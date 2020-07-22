Otomobilin ikiye bölündüğü kazada bir kişi hayatın kaybetti Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobil ve kamyonun karıştığı trafik kazasında, otomobil ortadan ikiye bölünürken bir kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobil ve kamyonun karıştığı trafik kazasında, otomobil ortadan ikiye bölünürken bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesi Eşelik Mahallesinde meydana gelen olayda, plakaları alınamayan kamyonet ve otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye ayrılırken, kamyonet ise şarampole kaydı. Kazada 30 yaşındaki Erdal Çetin olay yerinde hayatını kaybederken, 22 yaşındaki Oktay Akbulut ise yaralı olarak Develi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA