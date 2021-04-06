Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ - Haberler | Güncel
DÜZCE'de otomobilin elektrikli bisiklete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
DÜZCE'de otomobilin elektrikli bisiklete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde D-655 karayolu Beyciler sapağı mevkisinde meydana geldi. D-655 kara yoluna çıkmak isteyen Sultan Gül idaresindeki 81 AK 907 plakalı otomobil, Alper Kurnaz (17) idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Elektrikli bisiklet sürücüsü Alper Kurnaz ile beraberindeki Soner Danış (14) yaralandı.Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı ise çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ