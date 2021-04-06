Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ - Haberler | Güncel
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı

DÜZCE'de otomobilin elektrikli bisiklete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

DÜZCE'de otomobilin elektrikli bisiklete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde D-655 karayolu Beyciler sapağı mevkisinde meydana geldi. D-655 kara yoluna çıkmak isteyen Sultan Gül idaresindeki 81 AK 907 plakalı otomobil, Alper Kurnaz (17) idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Elektrikli bisiklet sürücüsü Alper Kurnaz ile beraberindeki Soner Danış (14) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Cahit Özkan Haydar Akar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 15:03:07. #1.16#
title