Yeni Gümrük Vergisi Düzenlemesi: Araç Fiyatları Artacak mı?

Otomotiv sektöründe yeni ek gümrük vergisi düzenlemesi kamuoyunda 'araç fiyatları artacak mı?' sorusunu gündeme getirdi. Sektör temsilcisi Göksel Erkoyuncu, düzenlemenin tüm araçlara toplu zam getireceği yönündeki yorumların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Vergi düzenlemesinin temel hedefinin yerli üretimi desteklemek, haksız rekabeti önlemek ve cari açığı azaltmak olduğunu belirtti. Fiyatlarda belirleyici unsurun aracın üretim yeri olduğunu vurguladı.

Düzenleme yalnızca araçları değil, otomotiv parçalarını da kapsıyor. Türkiye veya Avrupa Birliği'nde üretilen araçlar ve parçalar farklı değerlendirilecek. Erkoyuncu, tüm araç fiyatlarında ani artış beklentisinin doğru olmadığını ifade ederek, distribütörlerin stok durumu ve fiyat politikalarının etkili olacağını söyledi. İkinci el piyasasında durgunluk sürerken, sıfır araç kampanyalarının talebi yönlendirdiğini belirtti. Temmuz ayı verilerinin piyasanın yönünü netleştireceğini ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi