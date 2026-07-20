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Adana'da Sıfır Araç Boya Kusuru Davasında Yargıtay Kararı

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Adana'da sıfır araç alan tüketici boya kusuru tespit etti. İlk mahkeme değişime karar verdi, Yargıtay ise sürüş güvenliğini etkilemediği gerekçesiyle değer kaybı ödenmesine hükmetti.

Adana'da sıfır kilometre araç satın alan bir tüketici, ekspertiz incelemesinde aracın bazı bölgelerinde boya işlemi tespit etti. Satıcı firma değişim talebini reddedince tüketici mahkemeye başvurdu. Bilirkişi raporu, boya kalınlığının normalin üzerinde olduğunu ve üretim kaynaklı olduğunu belirledi. Adana 3. Tüketici Mahkemesi aracın yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.

Ancak Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, boya kusurunun gizli ayıp olmasına rağmen sürüş güvenliğini ve kullanım amacını etkilemediğini, sadece ikinci el değerini düşürdüğünü belirterek, tüketiciye değer kaybının ödenmesine hükmetti.

Kaynak: Haber Merkezi
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