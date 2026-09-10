Haberler

Volkswagen'in yeniden yapılanma maliyeti 16 milyar euroyu bulabilir

Volkswagen'in yeniden yapılanma maliyeti 16 milyar euroyu bulabilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, işten çıkarmalar ve olası fabrika kapanışlarını içeren yeniden yapılanma planının maliyetini yaklaşık 16 milyar euro olarak tahmin ediyor.

Volkswagen, geçen hafta açıklanan ve işten çıkarmalar ile olası fabrika kapanışlarını kapsayan yeniden yapılanma anlaşmasının toplam maliyetini yaklaşık 16 milyar euro (18,6 milyar dolar) olarak tahmin ediyor. Konuya yakın bir kaynak bu bilgiyi perşembe günü paylaştı.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi olan Alman şirket, Çin'den gelen rekabet, artan gümrük vergileri ve kapasite fazlası nedeniyle varoluş mücadelesi verdiğini belirterek tarihinin en büyük yeniden yapılanmasına başladı.

Plan, önümüzdeki on yıl içinde üretilecek modeli kalmayacak dört Alman fabrikası için alternatiflerin araştırılmasını ve yaklaşık 50 bin pozisyonun daha azaltılmasını kapsıyor.

Volkswagen, 2030'a kadar yaklaşık 60 bin işin ortadan kaldırılması için 10 milyar euroya kadar kaynak ayırmayı planlıyor. Bu fonlar emeklilik programları ve kıdem tazminatları gibi önlemleri karşılayacak. Şirket ayrıca söz konusu dört fabrikada araç üretiminin olası durdurulması için yaklaşık 6 milyar euro ayırmayı planlıyor. Fabrikaların geleceği inceleniyor ancak henüz nihai karar verilmedi. Volkswagen sözcüsü, Der Spiegel'in ilk kez duyurduğu maliyetlere ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek

Seçmeninden bağış toplayan Özgür Özel'e mahkemeden kötü haber
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır

Erdoğan ile görüşen Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar

Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Tesislerde büyük kavga! Noa Lang kadro dışı bırakıldı

Onu bu halde görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Mikrofonları tek tek dizmişti! Özgür Özel'in o hareketinin sırrı çözüldü

Mikrofonları tek tek dizmişti! Özel'in o hareketinin sırrı çözüldü
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor

Ezgi Apartmanı davasında kritik duruşma başladı: Karar bekleniyor
Bir fenomen daha altınlarıyla poz verdi

Bir fenomen daha altınlarıyla poz verdi
6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için 'Gönderilsin' diyor

6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için "Gönderilsin" diyor
Mezar başında öldürülen Gamze'nin ses kaydı ortaya çıktı! 'Beni öldürmeye çalışıyor'

Annesinin mezarı başında öldürüldü! Kahreden ses kaydı ortaya çıktı!