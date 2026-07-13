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Volkswagen'den 50 bin ek işten çıkarma sinyali

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Volkswagen CEO'su Oliver Blume, personel maliyetlerinde kesinti yapılması gerektiğini belirterek, daha önceki 50 bin iş kaybına ek olarak 50 bin kişilik yeni bir işten çıkarma dalgasının teorik olarak gündemde olduğunu açıkladı. ABD tarifeleri, elektrikli araç kâr marjları ve Çin rekabeti nedeniyle zor durumda olan şirket, dört Alman fabrikasının geleceğini garanti edemiyor.

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, şirket içi bir yazışmada, rekabetçi seviyeye ulaşmak için genel giderlerin yarısını oluşturan personel maliyetlerinde kesinti yapılması gerektiğini ve bunun teorik olarak 50 bin ek iş kaybı anlamına geldiğini belirtti. Bu, daha önce Almanya'da sendikalarla varılan anlaşma kapsamında kesilecek 50 bin işe ek olarak geliyor.

Blume, dört Alman fabrikasının (Emden, Hanover, Zwickau, Neckarsulm) 2030'lara kadar rekabetçi kalıp kalamayacağının garanti edilemediğini söyledi. Şirket, ABD tarifeleri, elektrikli araçlardaki düşük kâr marjları ve Çin'deki yoğun rekabet nedeniyle baskı altında.

IG Metall sendikası, fabrika kapatma ve işten çıkarma planlarına karşı protestolar düzenledi. Denetim kurulunda işçi temsilcileri ve Aşağı Saksonya eyaleti çoğunluğa sahip olduğu için yeniden yapılanmanın zorlu geçmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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