Volkswagen CEO'su tesis kapatmaktan kaçınıyor

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, Pazar günü yayımlanan yorumlarında, şirketin performansını düzeltmeye çalışırken tesis kapatmaktan kaçındığını belirtti. Almanya'nın Wolfsburg merkezli şirket, yurt içinde maliyetleri düşürme baskısıyla ve özellikle karlı Çin pazarında artan rekabetle karşı karşıya.

Geçtiğimiz hafta Volkswagen, son üç yıldaki 'temel yeniden yapılanmasının' bir sonraki aşamasına ulaştığını söyleyerek model serisini yarı yarıya azaltma planlarını duyurdu. Blume, Almanya'da bir maliyet düşürme programının etkilerini gösterdiğini ve geçen yıl fabrika maliyetlerinde ortalama %20 iyileşme sağladıklarını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi