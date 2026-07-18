Haberler

VinFast, Filipinler'de Elektrikli Motosiklet İşleme Merkezi İçin Bespoke Logistics ile Anlaşma İmzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VinFast, Filipinler'de Bespoke Logistics ile işbirliği yaparak Cavite'de 20.000 metrekarelik bir mobilite işleme merkezi ve servis atölyesi kuracak. Tesis, 30.000 araç kapasiteli olup elektrikli motosiklet hazırlık süreçlerini hızlandıracak.

VinFast, Filipinler'de faaliyet gösteren Bespoke Logistics ile stratejik bir işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında, teslimattan önce VinFast elektrikli motosikletlerinin incelenmesi ve hazırlanması için entegre bir mobilite işleme merkezi ve yetkili servis atölyesi kurulacak.

Cavite Eyaleti'ndeki 20.000 metrekarelik tesis, 30.000 araç depolama kapasitesine sahip olacak ve araç hazırlık süreçlerini hızlandırarak kaliteyi artıracak. Ortaklık, VinFast'ın Filipinler'deki elektrikli motosiklet ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı

Gece yarısı görevden alınan validen geriye bu sözler kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fitch'ten Türkiye kararı

Fitch'ten Türkiye kararı
En iyi arkadaşını sevgilisiyle basan kadın, öfkeden deliye döndü

Bir aldatma hikayesi daha! Sonu çok kötü bitti

Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi

Transfer gece yarısı bitti! 30 milyon Euro'ya İtalyan devine gitti
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkış! Hayranları kulaklarına inanamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil

"Derhal görevden alın" dedi, günler sonra istediği oldu