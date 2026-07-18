VinFast, Filipinler'de Elektrikli Motosiklet İşleme Merkezi İçin Bespoke Logistics ile Anlaşma İmzaladı

VinFast, Filipinler'de faaliyet gösteren Bespoke Logistics ile stratejik bir işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında, teslimattan önce VinFast elektrikli motosikletlerinin incelenmesi ve hazırlanması için entegre bir mobilite işleme merkezi ve yetkili servis atölyesi kurulacak.

Cavite Eyaleti'ndeki 20.000 metrekarelik tesis, 30.000 araç depolama kapasitesine sahip olacak ve araç hazırlık süreçlerini hızlandırarak kaliteyi artıracak. Ortaklık, VinFast'ın Filipinler'deki elektrikli motosiklet ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi