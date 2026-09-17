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VavaCars: Elektrikli araçların ikinci el fiyatları sıfır fiyatlarının yüzde 20,3 altında

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VavaCars: Elektrikli araçların ikinci el fiyatları sıfır fiyatlarının yüzde 20,3 altında
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İkinci el araç platformu VavaCars, elektrikli araçlarda sıfır liste fiyatı ile ikinci el ortalama satış fiyatını karşılaştırdı. Ortalama ikinci el fiyatlar, güncel sıfır liste fiyatlarının yüzde 20,3 altında.

İkinci el araç platformu VavaCars, elektrikli araçların sıfır liste fiyatları ile ikinci el piyasasındaki ortalama satış fiyatlarını karşılaştıran analizinin sonuçlarını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre, elektrikli araçların ortalama ikinci el satış fiyatları, güncel sıfır liste fiyatlarının yüzde 20,3 altında gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi
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