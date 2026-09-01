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Unifor, Stellantis ile kritik sözleşme görüşmelerine başlıyor

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Yaklaşık 19.000 Kanadalı otomotiv işçisini temsil eden Unifor sendikası, Detroit Three ile yürütülen pazarlığın son turu olarak Stellantis ile bugün sözleşme görüşmelerine başlıyor. Görüşmeler, ABD tarifelerinin sektörü vurduğu bir dönemde gerçekleşiyor.

Yaklaşık 19.000 Kanadalı otomotiv işçisini temsil eden Unifor sendikası, bugün Stellantis ile sözleşme görüşmelerine başlıyor. Bu, Detroit Three ile yapılan pazarlığın son turu. Unifor, bu yaz Ford ve General Motors ile yeni toplu sözleşmeleri onaylamıştı; mevcut anlaşmalar 20 Eylül'de sona erecek.

Sendika, geçen ay Stellantis'in 2023'ten beri atıl durumda olan Brampton montaj tesisini kapatmayı ve satmayı değerlendirdiğini bildirmişti. Tesis, daha önce Jeep üretimi için yeniden donatılacaktı ancak şirket planı 2025 başında askıya aldı ve Jeep Compass üretimini ABD'ye taşıyacağını açıkladı.

Görüşmeler, ABD'nin uyguladığı yüzde 25'lik tarifelerin otomobil üreticilerini vurduğu bir ortamda gerçekleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Kanada'dan gelen araçlara, parçalara ve çeliğe uygulanan tarifeleri 1 Ocak'tan itibaren yüzde 50'ye çıkarmakla tehdit etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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