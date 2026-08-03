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TVS Motor hisseleri rekor satışla zirvede

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TVS Motor, tüm zamanların en yüksek aylık satışını açıkladı: 629.675 araç. Şirketin hisseleri yeni bir 52 haftalık zirveye ulaştı.

TVS Motor Company hisseleri, şirketin Temmuz 2026'da tüm zamanların en yüksek aylık satışını açıklamasının ardından Pazartesi günü erken işlemlerde taze bir 52 haftalık zirveye yükseldi. Satışlar yurt içi, ihracat, elektrikli araç ve üç tekerlekli segmentlerindeki güçlü büyümeyle desteklendi.

NSE'de hisse senedi 4.374,70 TL ile yeni bir 52 haftalık zirveye ulaştı. Hisse önceki kapanışı olan 4.313,10 TL'ye göre 4.336,50 TL'den açıldı ve 4.319,60–4.374,70 TL aralığında işlem gördü.

TVS Motor, Temmuz 2026'da 629.675 adetle en yüksek aylık satışını gerçekleştirdi. Bu, geçen yılın aynı ayındaki 456.350 adede göre %38 artış demek. Uluslararası iş, elektrikli iki tekerlekli ve üç tekerlekli segmentlerinde de rekor satışlar kaydedildi.

Toplam iki tekerlekli satışları %38 artışla 603.138 adede, yurt içi iki tekerlekli satışları ise %42 artışla 437.394 adede yükseldi. Elektrikli iki tekerlekli satışları %158 artarak 60.934 adede çıktı ve toplam iki tekerlekli satışlarının yaklaşık %10'unu oluşturdu. Uluslararası operasyonlar %29 artışla 184.264 adede ulaştı. Üç tekerlekli segmenti ise %51 büyüyerek 26.537 adet oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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