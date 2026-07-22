Türkiye'de Elektrikli Araç Sayısı 450 Bini Aştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2026 yılı Haziran ayı itibarıyla Türkiye'deki elektrikli araç ve şarj altyapısı verilerini açıkladı. Buna göre elektrikli araç sayısı 450.038'e, şarj noktası sayısı ise 45.097'ye yükseldi.

Son üç yılda elektrikli araç sayısı katlanarak arttı. 2022'de 14.896 olan sayı, 2025 sonunda 373.733'e, Haziran 2026'da ise 450 bini aştı. Şarj noktalarında 25.434 AC ve 19.663 DC olmak üzere toplam 45.097 nokta bulunuyor.

Şarj ağı işletmecileri arasında ZES liderliğini korurken, Togg'un Trugo ağı ikinci sırada yer alıyor. Rekabetin kullanıcı deneyimini iyileştirdiği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi