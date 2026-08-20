Temmuz'da Trafiğe Kayıtlı Taşıt Sayısı Açıklandı

TÜİK verilerine göre, Temmuz ayında 207 bin 508 taşıt trafiğe kaydedildi. Bu taşıtların %48,1'ini motosiklet, %38,0'ını otomobil, %9,4'ünü kamyonet, %1,9'unu kamyon, %1,6'sını traktör, %0,6'sını minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Aylık bazda toplam kayıt sayısı %6,6 artarken, geçen yılın aynı ayına göre %19,4 azalış görüldü.

Temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 746 bin 396 oldu. Bu taşıtların %51,7'sini otomobil, %21,7'sini motosiklet, %14,4'ünü kamyonet, %6,7'sini traktör, %3,0'ını kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kaynak: Haber Merkezi