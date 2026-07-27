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Toyota Crown 2027 ABD'de tanıtıldı

Toyota Crown 2027 ABD'de tanıtıldı
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Toyota, beşinci nesil hibrit sistemiyle donatılan Crown'un 2027 modelini ABD'de tanıttı. 100 km'de 5,9 litre yakıt tüketimi ve 41.640 dolar başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.

Japon otomotiv devi Toyota, sedan ve crossover hatlarını birleştiren Crown modelinin 2027 versiyonunu ABD'de tanıttı. Yeni model, beşinci nesil hibrit altyapısıyla dikkat çekiyor ve 100 kilometrede ortalama 5,9 litre yakıt tüketimi sunuyor. Araç, 41.640 dolardan başlayan fiyatıyla satışa sunuldu.

2027 Toyota Crown, mevcut tasarım dilini korurken dinamik detaylarla güncellendi. Arka kısımda yapılan hafif değişiklikler ve yeni renk seçenekleri modernize edilmiş bir görünüm sağlıyor. Platinum donanım paketi, kırmızı fren kaliperleri ve sportif detaylarla öne çıkıyor.

Motor seçenekleri arasında XLE, Limited ve Nightshade donanımlarında 2,5 litrelik benzinli motor ile iki elektrik motoru ve e-CVT şanzıman bulunuyor. Tüm versiyonlarda dört tekerlekten çekiş standart. Güç değerleri 232 ila 240 beygir arasında değişiyor. Kabin içinde 12,3 inç dijital gösterge paneli ve bilgi-eğlence ekranı standart, Platinum paketinde head-up display gibi üst seviye özellikler yer alıyor. Güvenlik donanımları arasında trafik sıkışıklığı asistanı ve 360 derece kamera bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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