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Toyota Corolla, Fiat Egea Cross'tan Ucuz!

Toyota Corolla, Fiat Egea Cross'tan Ucuz!
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Toyota ve Fiat, sıfır araç almayı düşünenlerin gündeminde. Güncel fiyat listelerine göre Corolla Sedan, Egea Cross'tan daha ekonomik.

Toyota ve Fiat, Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen pek çok otomobil tutkununun gündeminde.

Açıklanan güncel fiyat listeleri incelendiğinde, bir Toyota Corolla Sedan versiyon otomobilin, bir Fiat Egea Cross versiyon araçtan ucuz olduğu görüldü. İşte Corolla Sedan ve Egea Cross ile ilgili detaylar.

Kaynak: Haber Merkezi
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