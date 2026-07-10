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Tesla Model Y Türkiye Fiyat Listesi Güncellendi: Üst Paketlere Büyük Zam

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Tesla, Türkiye'de en çok satan elektrikli SUV modeli Model Y'nin fiyat listesini güncelledi. Giriş seviyesi RWD versiyonun fiyatı 2.474.985 TL olarak sabit kalırken, üst paketlerde ciddi artışlar yaşandı.

Tesla, Türkiye'de en çok satan elektrikli SUV modeli Model Y'nin fiyat listesini güncelledi. Giriş seviyesi arkadan itişli (RWD) versiyonun fiyatı 2.474.985 TL olarak sabit kaldı. Bu durum, bütçesini zorlamadan elektrikli araca geçmek isteyenler için avantaj sağlıyor.

Ancak üst paketlerde ciddi artışlar yaşandı. Premium Long Range arkadan itişli versiyon 3.534.000 TL'den 3.682.800 TL'ye, dört çeker versiyon 4.200.000 TL'den 4.410.000 TL'ye, Performance versiyon ise 4.546.500 TL'den 4.756.000 TL'ye yükseldi. Artışların küresel maliyetler ve yerel ekonomik koşullardan kaynaklandığı belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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