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Stellantis'in 2026 İkinci Çeyrek Sevkiyatları Yüzde 10 Arttı

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Stellantis, 2026'nın ikinci çeyreğinde 1 milyon 597 bin araç sevk ederek geçen yıla göre yüzde 10 artış sağladı. Kuzey Amerika ve Avrupa'daki büyüme dikkat çekerken, Orta Doğu ve Afrika'da çatışmalar nedeniyle düşüş yaşandı.

Stellantis, 2026 yılının ikinci çeyreğinde yaklaşık 1 milyon 597 bin araç sevk etti. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 447 bin olan sevkiyatlar böylece yüzde 10 yükseldi. Açıklanan rakamlar henüz denetlenmemiş ön tahmin niteliği taşıyor.

Amsterdam merkezli Stellantis, bünyesinde Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Ram, Maserati, Lancia, Abarth, DS Automobiles ve Vauxhall olmak üzere 14 otomotiv markası barındırıyor. Ayrıca Free2move ve Leasys mobilite hizmet markaları arasında yer alıyor.

Kuzey Amerika’da sevkiyatlar yüzde 38 artışla 445 bine çıkarken, Ram 1500, Jeep Grand Cherokee, Chrysler Pacifica ve Dodge Charger gibi yeni veya yenilenen modeller büyümeyi destekledi. Avrupa’da sevkiyatlar yüzde 5 artışla 762 bine ulaştı; Citroën C3, Opel Frontera, Fiat Grande Panda ve Peugeot modelleri katkı sağladı. Orta Doğu ve Afrika’da ise bölgesel çatışmalar nedeniyle sevkiyatlar yüzde 3 azaldı; Türkiye’de yaklaşık 8 bin, Körfez ülkelerinde ise yüzde 50 düşüş yaşandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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