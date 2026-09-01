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Stellantis, Fiat 500 Üretimini Geçici Olarak Durduruyor

Stellantis, Fiat 500 Üretimini Geçici Olarak Durduruyor
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Stellantis, Torino'daki Mirafiori fabrikasında Fiat 500 üretimine bu hafta ara vereceğini açıkladı. Şirket, hibrit araçlara olan talebin beklentileri aşması nedeniyle motor parçası tedarikinde yaşanan darboğazı gerekçe gösterdi. Carmagnola'daki Teksid fabrikasının üretiminin yetersiz kalması, otomotiv devinin üretim zincirindeki aksaklıkların sürdüğüne işaret ediyor.

Stellantis, İtalya'nın Torino kentindeki Mirafiori fabrikasında Fiat 500 üretimini bu hafta durduracağını açıkladı. Şirket, hibrit araçlara yönelik beklenenden güçlü talebin motor parçası tedarikinde darboğaz yarattığını belirtti.

Mirafiori için motor bileşenleri üreten Carmagnola yakınlarındaki Teksid fabrikasının üretim seviyesinin mevcut talebi karşılayamadığı ifade edildi. Dünyanın dördüncü büyük otomobil grubu olan Stellantis'in bu kararı, üretim zincirindeki aksaklıkların devam ettiğini gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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