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Stellantis ve CATL'nin İspanya'daki dev batarya fabrikasında 1700 Çinli işçi çalışacak

Stellantis ve CATL'nin İspanya'daki dev batarya fabrikasında 1700 Çinli işçi çalışacak
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Stellantis ile Çinli batarya üreticisi CATL, İspanya'nın Aragon bölgesinde 4,1 milyar euroluk ortak batarya fabrikası kuruyor. İnşaatın en yoğun aşamasında 1700 Çinli çalışan görev alacak. Tam kapasitede 4000 kişilik kalıcı kadro bölgeden istihdam edilecek. Fabrika yıllık 50 GWh kapasiteyle lityum demir fosfat batarya üretecek ve ilk üretim 2027'ye ertelendi.

Stellantis ile Çinli batarya üreticisi CATL'nin İspanya'nın Aragon bölgesinde kurduğu ortak batarya fabrikasında, inşaatın en yoğun aşamasında 1700 Çinli çalışan görev yapacak. Şu anda tesiste 500 kişi çalışıyor ve bunların 170'i Çin'den geldi. Çinli ekipler sadece inşaatta değil, üretim hatlarının kurulması ve batarya üretim süreçlerinin aktarılmasında da rol alacak.

Çinli çalışanların geliş takvimi vize ve çalışma izni süreçlerine bağlı. Geçici konaklama için fabrika sahasında bir yerleşim alanı planlanıyor. Kalıcı kadro ise tam kapasiteye ulaşıldığında yaklaşık 4000 kişi olacak ve bölgeden istihdam edilecek. Yerel çalışanlar için eğitim programları da öngörülüyor.

Yatırım 4,1 milyar euroyu bulacak. Fabrika yıllık 50 GWh kapasiteyle lityum demir fosfat batarya üretecek. Stellantis bu bataryaları Avrupa'daki B ve C segmenti modellerinde kullanmayı planlıyor. İlk üretim 2026 sonundan 2027'nin ilk aylarına ertelendi.

Kaynak: Haber Merkezi
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