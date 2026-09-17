SIFIR KM PAZARINDA DARALMA SÜRÜYOR

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0 km otomobil ve hafif ticari araç satışları Ağustos'ta yıllık %20 azaldı; Ocak-Ağustos dönemi satışları 719.996 adede geriledi.
Türkiye'de 0 km otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2026 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %20 daralarak 81.031 adet oldu. Satışlar bir önceki aya göre ise önemli bir değişim göstermedi.
2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,91 azalarak 719.996 adede geriledi.
Kaynak: Haber Merkezi