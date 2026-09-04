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Volkswagen'den tarihi karar: Seat markası kademeli olarak piyasadan çekiliyor

Volkswagen'den tarihi karar: Seat markası kademeli olarak piyasadan çekiliyor
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Volkswagen, maliyetleri düşürmek ve marka yapısını sadeleştirmek için Seat'ı 2029'a kadar piyasadan çekmeyi planlıyor. Gizli raporda, büyüme hedeflerinin tamamen kardeş marka Cupra'ya kaydırılacağı ve Almanya'daki dört fabrikada üretimin kademeli olarak durdurulacağı belirtiliyor.

Volkswagen, maliyetleri düşürmek ve marka stratejilerini yeniden yapılandırmak için tarihi bir karara hazırlanıyor. Denetleme kurulu için hazırlanan gizli rapora göre Seat'ın en geç 2029 sonuna kadar kademeli olarak piyasadan çekilmesi planlanıyor. Bu süreçte mevcut kullanıcılara servis ve garanti desteği sürerken, markanın elektrikli geleceğinde ve 2030 vizyonunda Seat'a yer verilmeyecek.

Bu hamleyle Volkswagen, temel marka segmentindeki karmaşıklığı azaltmayı ve yatırım yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Gizli raporda Seat'ın mevcut yapısının kaynakları gereksiz yere tükettiği vurgulanırken, gruptaki stratejik büyüme hedeflerinin tamamen Cupra'ya kaydırılacağı ifade ediliyor. Cuma günü yapılacak denetleme kurulu toplantısında karara bağlanması beklenen bu stratejiyle dönüşümün merkezine Cupra yerleşecek.

Tasarruf planı yalnızca Seat ile sınırlı değil. Sızan belgelere göre Volkswagen, Almanya'daki dört üretim tesisinde faaliyetleri kademeli olarak durduracak. Üç adımlı planda Emden ve Zwickau tesislerinde üretimin 2031'de, Hannover'de 2032'de ve Neckarsulm tesisinde 2034'te sona ermesi öneriliyor. Şirket yetkilileri resmi onaysız süreçlerle ilgili yorum yapmaktan kaçınsa da gözler Cuma günkü toplantıdan çıkacak kararlarda.

Kaynak: Haber Merkezi
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