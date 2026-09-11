Haberler

SEAT Eylül fiyat listesini güncelledi: İbiza 2 milyon TL sınırına yaklaştı

SEAT Eylül fiyat listesini güncelledi: İbiza 2 milyon TL sınırına yaklaştı
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SEAT, İbiza, Leon, Arona ve Ateca modellerine zam yaptı. İbiza'nın 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus versiyonu 1.985.000 TL'ye yükseldi.

SEAT, Eylül ayı fiyat listesini güncelleyerek sıfır kilometre araç modellerine zam yaptı. İspanyol markanın Türkiye pazarında satışta olan İbiza, Leon, Arona ve Ateca modellerinde 2025 ve 2026 model yılı alternatifleri bulunuyor. Güncellemeyle ürün gamındaki neredeyse tüm araçların fiyatlarında artış yaşandı.

Yalnızca 2026 model yılıyla satışlarına devam eden İbiza'nın 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus benzinli versiyonu, Ağustos'ta 1.857.000 TL iken Eylül'de 1.985.000 TL'ye yükseldi. Böylece popüler hatchback, 2 milyon TL barajının eşiğine geldi.

Kaynak: Haber Merkezi
Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var

Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler geri dönüyor! Jose Mourinho müjdeyi verdi

Sonunda muradına erdi!
Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası takımın başında olacak isim belli oldu

Takımın başında olacak isim belli oldu
İsmail Kartal'ın istifası sonrası Fenerbahçe'de ortalık karıştı

İsmail Kartal'ın istifası sonrası Fenerbahçe'de ortalık karıştı
Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler

Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler
Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu

Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu
Ne su şişesi ne de futbolcular! İsmail Kartal'ın istifa etmesinin sebebi bambaşka bir şey çıktı

İsmail Kartal'ın istifa etmesinin asıl sebebi bambaşka bir şey çıktı
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi

Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları uçuşa geçti