Russell'ın Motor Sorunu Çözüldü: Mercedes Pilotu Macaristan'a Umutlu Gidiyor

George Russell, takım arkadaşı Kimi Antonelli'yi 50 puan geriden takip ediyor. Geçen hafta sonu Belçika GP'sinde Antonelli altıncı zaferini alırken, Russell'ın yarışı motor sorunu ve Hamilton ile çarpışma nedeniyle sona erdi. Bir gün önceki sıralamada batarya sorunu nedeniyle Antonelli'nin yarım saniye gerisinde kalmıştı.

Russell, sorunun motor kodundaki bir hata olduğunu ve takımın bulduğunu belirtti. "Hayatımın en dirençli dönemini yaşıyorum" diyen Russell, radyo mesajındaki öfkesinin anlık olduğunu ve takımla birlikte çözüm aradıklarını söyledi. Antonelli altı yarış kazanarak şampiyonayı lider götürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi