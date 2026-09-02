Range Rover'ın İlk Tam Elektrikli Modeli Tanıtıldı

Range Rover, ilk tam elektrikli modelini tanıttı. Planlanan lansmanı bir yıl geciken araç, Solihull'da üretilecek. Bu, şirketin elektrifikasyon programında büyük bir değişim anlamına geliyor ve West Midlands'daki tesislerde geniş çaplı iyileştirmeler yapıldı.

Ana şirket JLR, elektrikli üretim için 10.500 çalışanına eğitim verdiğini açıkladı. Son mali baskılara ve planlanan işten çıkarmalara rağmen modernizasyon çalışmaları sürüyor. Coventry merkezli otomobil üreticisi, geçen yılki siber saldırının ardından düşen karlar, tedarik zinciri sorunları ve yeniden yapılanma ile karşı karşıya.

Şirket, lansmanın yeni batarya ve elektrikli sürüş ünitesi üretim hatlarıyla desteklendiğini, Solihull'da yaklaşık 9.000 çalışanın elektrifikasyon için eğitildiğini ve bölgede 1.500 kişinin daha eğitim aldığını belirtti. Jaguar Land Rover'ın Wolverhampton'daki Elektrikli Tahrik Üretim Merkezi, içten yanmalı motorların yanı sıra batarya paketleri ve elektrikli sürüş üniteleri üretiyor.

Range Rover Genel Müdürü Martin Limpert, yeni modelin on yıllık 'özenli mühendisliğin' sonucu olduğunu söyledi. JLR'nin elektrikli araç lansmanı, Norveçli bir tedarikçideki yangının ardından ilk çeyrekte karın 66 milyon sterline düştüğü zorlu bir yılın ardından geldi. Şirket ayrıca, bir siber saldırının üretimi bir aydan fazla durdurmasından bir yıldan az bir süre sonra 300'den az pozisyonun kaldırılacağını doğrulayarak yeniden yapılanma sürecinden geçiyor.

Sonuçlar açıklandığında firma, yeni ürün lansmanlarının 'JLR'yi iyi durumda bırakacağını, ancak sektörün karşılaştığı jeopolitik, enflasyonist ve düzenleyici zorlukları kabul ettiklerini' söylemişti.

Kaynak: Haber Merkezi