Piastri'nin menajeri Webber, transfer söylentilerini yalanladı

Oscar Piastri'nin menajeri Mark Webber, Avustralyalı sürücünün Red Bull'lu Max Verstappen ile yer değiştirebileceğine dair söylentileri reddetti. Webber, Piastri'nin McLaren ile 'önümüzdeki dönem için' sözleşmeli olduğunu ve ayrılma konuşmalarının saçmalık olduğunu söyledi.

Verstappen'in yarış mühendisi Gianpiero Lambiase'nin 2028'e kadar McLaren'a katılacağı haberleri ve Verstappen'in Britanya Grand Prix'sinde kaza yapması spekülasyonları artırsa da, Piastri ve McLaren karşılıklı memnuniyetlerini vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi