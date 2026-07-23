Haberler

Penske Automotive Group, Beklenmeyen Satın Alma Teklifi Aldığını Doğruladı

Penske Automotive Group, Beklenmeyen Satın Alma Teklifi Aldığını Doğruladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Penske Automotive Group, çoğunluk hissedarları Penske Corporation ve Mitsui & Co.'dan, kendilerine ait olmayan tüm hisseleri hisse başına 210 dolar nakit karşılığında satın almak için bağlayıcı olmayan bir teklif aldı. Şirket teklifi değerlendirmek üzere bağımsız bir komite kurdu.

Bloomfield Hills, Michigan merkezli Penske Automotive Group, Inc. (NYSE: PAG), çeşitlendirilmiş bir uluslararası ulaşım hizmetleri şirketi ve dünyanın önde gelen otomotiv ve ticari kamyon perakendecilerinden biri olarak, Yönetim Kurulu'nun bugün Penske Corporation ("PC") ve Mitsui & Co., Ltd. ("Mitsui")'den, şirketin kendilerine ve bağlı kuruluşlarına ait olmayan kalan adi hisselerini hisse başına 210 dolar nakit karşılığında satın almak üzere gayriresmi, ön hazırlık niteliğinde ve bağlayıcı olmayan bir teklif aldığını duyurdu. PC ve Mitsui ile bağlı kuruluşları şu anda şirketin çıkarılmış adi hisselerinin toplam %72,6'sına sahiptir.

Yönetim Kurulu, teklifi incelemek ve değerlendirmek üzere çıkar çatışması olmayan ve bağımsız yöneticilerden oluşan özel bir komite kurdu. Özel komite, bağımsız hukuk ve mali danışmanlar da dahil olmak üzere danışmanlar tutma yetkisine sahiptir. Herhangi bir anlaşmaya varılıp varılmayacağı veya şartları konusunda garanti verilemez. Şirket, aksi gerekli görülmedikçe teklif hakkında daha fazla yorum yapmayı veya gelişmeleri açıklamayı planlamamaktadır. Hissedarların şu anda herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

Kaynak: Haber Merkezi
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak

Piyasaları ateşe atacak tehdit: Biz yapamazsak Trump da yapamaz
Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi

Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Özgür Özel direkt tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev

Taytlı valinin eşine sürpriz görev
Bakan Fidan'dan sürpriz ziyaret: Köy kahvesinde vatandaşlar ile bir araya geldi

Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Bakan Fidan'dan sürpriz ziyaret
Samsun'da İkaz ve Alarm Sistemi kuruldu, Valilik uyardı: Sirenler çalacak, panik yapmayın

Bir ilimizde kuruldu ve test edilecek! Valilik önceden uyardı
Gaziantep'te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şok etti

Tamamı operasyonda ele geçirildi! Üzerlerinde yazanlar şok etti
Canlı yayında Sedat Peker'e küfür etti, evindeki saldırıda ağır yaralandı

Sedat Peker için söyledikleri başını yaktı! Yaşam savaşı veriyor
DMM'den 'DOA Uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarının düşürüldüğü' iddialarına yalanlama

Büyük talep gören uygulama ile ilgili ortalığı karıştıran iddia
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler

Leyla'yla ilgili kan donduran detaylar! Amca neler yapmış neler