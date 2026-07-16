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Motorlu Taşıtlardan Toplanan ÖTV Rekor Kırdı

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2026'nın ilk yarısında motorlu taşıtlardan tahsil edilen ÖTV gelirleri 359,8 milyar TL ile rekor kırarken, pazar %8,17 daralmasına rağmen vergi geliri %26,76 arttı. Araç başına ortalama ÖTV 707 bin 780 TL'ye yükseldi.

Otomotiv sektörü verileri, 2026 yılının ilk yarısında motorlu taşıtlardan tahsil edilen ÖTV gelirlerinin 359,8 milyar TL ile rekor kırdığını gösteriyor. Pazar %8,17 daralmasına rağmen vergi geliri %26,76 arttı. Haziran ayında araç başına ortalama ÖTV 707 bin 780 TL'ye yükseldi.

Hazine yıl sonu hedefinin %38'ine ulaştı. Sektör temsilcileri, yüksek vergi yükünün otomobil fiyatları üzerindeki baskıyı sürdüreceğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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