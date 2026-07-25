Haberler

ÖTV'de Yeni Düzenleme: Asgari Maktu Vergi Tutarları Belirlendi

ÖTV'de Yeni Düzenleme: Asgari Maktu Vergi Tutarları Belirlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Binek otomobiller ve insan taşıma amaçlı motorlu taşıtlar için asgari ÖTV tutarları yeniden düzenlendi. L sınıfı araçlar için 30 bin TL, diğerleri için 100 bin TL olarak belirlenen tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Cumhurbaşkanı'na bu tutarları değiştirme yetkisi verildi.

Ötv'de yapılan düzenleme ile binek otomobilleri ve insan taşımak üzere imal edilmiş motorlu taşıtlar için asgari maktu vergi tutarları belirlendi. T sınıfı araçlar ile L sınıfında elektrik motor gücü 4 kW altında olanlar ve içten yanmalı motoru olanlar hariç, L sınıfı araçlar için 30 bin TL, diğerleri için 100 bin TL asgari vergi uygulanacak. Bu tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Cumhurbaşkanı, bu asgari maktu vergi tutarlarını 10 katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, farklı matrah grupları oluşturmaya ve motor gücü, silindir hacmi, çekiş sistemi gibi özelliklere göre farklı tutarlar belirlemeye yetkili olacak. Düzenleme, otomotiv sektörünü doğrudan etkileyecek önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Yolcu otobüsü otomobili biçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı

Yaptığı rezilliğin adına da içerik üreticiliği diyor

İş yerini soyup hiçbir şey olmamış gibi çalıştı! Kameralar gerçeği ortaya çıkardı

300 tam altın kayboldu, gerçeği kameralar ortaya çıkardı
ABD'de yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var

Yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu
21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir

21 yıl sonra bir ilk! Uyarı üstüne uyarı, afete dönebilir
Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi

İki ülke felaketi yaşıyor! 130 bin kişi için tahliye kararı
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu

Mansur Yavaş'tan sürpriz Özgür Özel hamlesi
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü

Evde korkunç gece! Yastıkla ağzını kapatıp kafasına sıktı