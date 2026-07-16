TBMM Komisyonu'nda ÖTV Düzenlemesi: Araç Çekiş Sistemine Göre Vergi Yetkisi Cumhurbaşkanı'na Verildi

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen bir önergeyle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Artık araçların ÖTV oranları belirlenirken motor silindir hacminin yanı sıra çekiş sistemi de dikkate alınabilecek. Cumhurbaşkanı'na bu konuda yetki verildi.

Düzenleme, 4X4, 4X2, önden çekişli ve arkadan itişli araçlar için farklı oranlar uygulanmasına imkan sağlıyor. Yetkinin kullanılıp kullanılmayacağı henüz belli değil.

Kaynak: Haber Merkezi