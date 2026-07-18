ÖTV'de Yeni Dönem: Motor Hacmi ve Çekiş Sistemi Kriter Olacak

Otomobillerde ÖTV sistemini değiştirecek kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif yasalaşırsa, motor hacminin yanı sıra aracın çekiş sistemi de ÖTV oranını belirleyen kriterlerden biri olacak. Aynı motor hacmine sahip 4x2 ve 4x4 araçlar farklı vergi oranlarına tabi tutulabilecek. Düzenleme henüz vergi oranlarını değiştirmiyor, yeni oranları belirleme yetkisi Cumhurbaşkanı'nda olacak.

Kaynak: Haber Merkezi