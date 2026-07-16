Otomotiv satışları düşerken ÖTV geliri rekor kırdı

Haziran ayında otomotiv pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,86 daralarak 109 bin 135 adede indi. Aynı dönemde ÖTV geliri yüzde 26,76 artarak 77,2 milyar liraya çıktı. İlk 6 ayda satışlar yüzde 8,17 azalırken, ÖTV tahsilatı yüzde 14,1 artışla 359,8 milyar liraya ulaştı. Hazine, yıl sonu hedefinin yüzde 38'ini ilk yarıda gerçekleştirdi.

Araç başına ortalama ÖTV, haziran 2025'te 497 bin 700 lira iken haziran 2026'da 707 bin 780 liraya yükselerek yıllık yüzde 42 artış gösterdi. İlk yarı ortalaması ise 501 bin 300 liradan 622 bin 900 liraya çıktı. Haziran, aylık bazda yılın en yüksek vergi artış oranına sahne oldu.

Kaynak: Haber Merkezi