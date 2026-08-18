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Otomotivde ÖTV gelirlerinde düşüş

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Yılın ilk yedi ayında otomotivden tahsil edilen ÖTV 419,9 milyar TL'ye ulaştı. Temmuzda pazar daralınca ÖTV gelirleri de geriledi.

Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci, motorlu taşıt satışlarından elde edilen ÖTV gelirlerinin yılın ilk yedi ayında 419,9 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı. Otomotiv piyasasındaki daralma, devletin vergi gelirlerinde ilk kez gerilemeye yol açtı.

Temmuz ayında otomotiv pazarı yüzde 24,5 küçülürken, ÖTV tahsilatı yüzde 2,55 düşerek 60,1 milyar TL seviyesine geriledi. 2026 için belirlenen ÖTV gelir hedefinin ilk yedi ay sonunda yüzde 44,16'sı karşılanabildi; geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 47,16 idi.

Pazardaki daralma eğilimi sürerse yıl sonu hedeflerinin riske girebileceği, bu durumda devletin ÖTV düzenlemeleri üzerinde yetkilerini kullanabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, pazarın seyrinin yıl sonu hedefleri için belirleyici olacağını vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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