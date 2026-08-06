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Temmuz'da Otomotiv Satışlarında Yüzde 25 Düşüş

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, temmuzda otomobil satışları yıllık bazda yüzde 25 azalarak 80 bin 768 adede geriledi. Sektör temsilcisi Turgay Mersin, yüksek faiz ve kredi kısıtlamalarının pazarı baskıladığını, yıl sonunda yüzde 20 daralma beklediğini belirtti. Ayrıca, kredi limitlerinin artırılması ve hurda yasasının satışları canlandırabileceğini ifade etti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, temmuz ayında otomotiv satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 azalarak 80 bin 768 adede geriledi. Eski OYDER Başkanı ve Sadık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, yüksek faiz oranları ve taşıt kredisi kullanımındaki sınırlamaların pazarı baskıladığını belirtti. Mersin, mevcut gidişata göre yıl sonunda otomotiv pazarında yüzde 20 daralma yaşanabileceğini, geçen yılki satış adetlerine ulaşılamayabileceğini ifade etti.

Temmuz verilerindeki düşüşün dramatik olduğunu vurgulayan Mersin, tüketimin durdurulmasının ciddi bir ÖTV kaybına yol açtığını söyledi. 2025 yılında otomotiv sektöründen yaklaşık 788 milyar TL ÖTV tahsilatı yapıldığını, pazardaki adetsel büyümeye rağmen devletin ÖTV gelirinin bir önceki yıla göre yüzde 46,56 arttığını aktardı.

Mersin, koşulların devam etmesi halinde yıl sonunda 1 milyon 100 bin adetlik satış hedefinin yakalanamayacağını, kredi faizlerinde düşüş sağlanamazsa taşıt kredisi limitlerinin yükseltilmesi gerektiğini kaydetti. Araç bedelinin en az yüzde 50-60'ının krediyle finanse edilebilmesine imkan tanınması gerektiğini, 1,5 milyon TL'nin altında araç bulmanın zorlaştığını ifade etti.

Hurda yasasının hem eski ve riskli araçların trafikten çekilmesini hem de satışların canlanmasını sağlayabileceğini belirten Mersin, asgari maktu vergi düzenlemesinin kısa vadede etkisinin olmayacağını söyledi. Emeklilere ÖTV indirimi iddialarını değerlendiren Mersin, böyle bir düzenlemenin hayata geçmesini beklemediğini ifade etti. Türkiye'nin Avrupa'nın 'Made in Europe' yaklaşımı dışında kalacağını düşünmediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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