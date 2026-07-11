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Ford Otomotiv Geçen Yılın İhracat Şampiyonu Oldu

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Geçen yılın ihracat şampiyonu Ford Otomotiv olurken, otomotiv sektörü 20 yılda 19 kez Türkiye ihracatının lider sektörü oldu. İlk 133 firma platin, altın, gümüş ve bronz kategorilerde ödüllendirildi.

Geçen yılın ihracat şampiyonu Ford Otomotiv olurken, son 20 yılda 19 kez Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotivde en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 133 firma platin, altın, gümüş ve bronz kategorilerde ödüllere layık görüldü.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, otomotiv sektörünün Türkiye sanayisinin dünya arenasında yüz akı olduğunu belirterek, sektörün Avrupa’da beşinci, dünyada ise 13. büyük üretim üssü olduğunu söyledi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı ise ihracatçıların Türkiye’nin büyüme hikayesinin öncüleri olduğunu vurgulayarak, tüm ihracatçıları ve çalışanları tebrik etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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