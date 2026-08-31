Ocak-Temmuz Otomobil Satışları Yüzde 12,14 Azaldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan ocak-temmuz verileri, otomobil satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,14'lük bir azalma olduğunu gösteriyor. Bu dönemde toplam otomobil satışı 502 bin 712 adet olarak kayıtlara geçti. Hafif ticari araç segmentinde ise veriler haberin devamında yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi