İkinci El Otomobil Pazarında Talep Yavaşladı, Elektrikli Araçlarda Büyüme Sürüyor

Haziran ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yıla göre yüzde 11,4 daralarak 105 bin 41 adet oldu. Sıfır araç satışlarında GSR3 düzenlemesi öncesi agresif kampanyalar etkili oldu. Yılın ilk altı ayında toplam satışlar 558 bin 179 adetle geçen yıla göre yüzde 8,2 azaldı. Yine de yıl sonu için 1 milyon adet beklentisi korunuyor.

İkinci el otomobil satışları Haziran'da aylık yüzde 5, yıllık yüzde 3 düşüş gösterdi. Distribütörlerin sıfır araç kampanyaları ve "6 ay-6 bin km" uygulaması ikinci el fiyatlarını baskılıyor. Finansmana erişim zorluğu devam ediyor: bireysel taşıt kredileri 2023'e göre nominalde yüzde 54,9, reelde yüzde 80 daraldı. Araçların stokta kalma süresi 50 güne yükseldi.

Hafif ticari araç pazarında satışlar Haziran'da yüzde 9 azalarak 45 bin 19 adede geriledi. 15 yaş üstü araçlarda fiyatlar yatay seyrederken, stok süresi 52 güne çıktı. En dikkat çeken gelişme ise ikinci el elektrikli araç pazarında yaşandı: ilk altı ayda satışlar yüzde 71 artarak 40 bin 213 adede ulaştı. Haziran'da ise 6 bin 979 adet satılarak yıllık yüzde 45 artış kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi