Motor Yağı Krizi Otomotiv Devi Vurdu

Orta Doğu'daki çatışmalar, küresel tedarik zincirlerini etkileyerek otomotiv sektöründe motor yağı sıkıntısını gündeme getirdi. Başlangıçta mevcut stoklarla idare eden üreticiler, ABD ve Avrupa'daki yüksek kaliteli baz yağ rezervlerinin azalmasıyla ciddi hammadde sorunu yaşıyor.

Financial Times'a göre Volkswagen, Stellantis ve Toyota gibi dünya devleri, üretim ve bakım hizmetlerinin aksamaması için alternatif motor yağı formüllerine yöneldi. Ancak sektör yöneticileri, yeni tedarik kanallarının da kısıtlı olduğunu ve yeni şoklara karşı savunmasız kalındığını belirtiyor.

Motor yağı yapımında kullanılan Group III baz yağlarının ton fiyatı, Avrupa ve ABD'de savaş öncesine göre neredeyse üç kat artarak 4.000 dolar oldu. Bu durum rutin yağ değişimlerini daha maliyetli hale getirebilir.

Bağımsız Yağ Üreticileri Derneği'nden Holly Alfano, alternatif tedarikçilerin kapasitesinin sınırlı olduğunu, nakliye aksaklığı veya rafineri arızasının durumu kötüleştirebileceğini söyledi. Krizin tetikleyicisi ise Mart'ta İran füzelerinin Shell'in Katar'daki GTL tesisini vurması oldu.

Argus Media'dan Gabriella Twining, bazı tedarikçilerin mücbir sebep ilan ettiğini, Hürmüz Boğazı açılsa bile sevkiyatların en erken Ekim'de ulaşacağını ifade etti. Otomotiv devleri alternatif yağ karışımlarını test ederken, Japonya'da bir taksi şirketi artan maliyetler nedeniyle ücretleri yükseltti.

Kaynak: Haber Merkezi