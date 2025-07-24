Moto drag şampiyonu Oktay Dal'ın klasik otomobil koleksiyonu

MERSİN'de moto drag şampiyonu iş insanı Oktay Dal'ın 4 yıl önce başlayan koleksiyon tutusu, 11 klasik otomobile sahip olmasına neden oldu. Dal, bir müze açıp elinde bulunan otomobil, motosiklet ve birçok objeyi meraklıları için sergilemeyi hedeflediğini söyledi.

Moto drag yarışçısı ve iş insanı Oktay Dal, uzun yıllar önce tarihi objeler, sinema aksesuarları ve motosikletler toplamaya başladı. Çocukluk hayali antika otomobiller olan Dal, 4 yıldır bu hobiye yöneldi. Son 4 yılda 1950, 60, 70'li yıllara ait 11 farklı otomobil satın alan Dal, koleksiyona ekledi. Tüm modelleri orijinaline sadık kalarak çalışır hale getiren Dal, deposunda korumaya aldı.

Moto drag yarışlarında bugüne kadar 100'e yakın şampiyonluğu bulunan Oktay Dal, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Dal, "Klasik otomobil çocukluğumun hem varlık hem de özgürlük objeleriydi. Pahalı ve ulaşılması zordu. Her evin kapısının önünde bulunamazdı. Hani adam gibi adam tabiri vardır ya, klasik otomobil de benim için öyledir. Koleksiyonumda 11 civarında klasik otomobil var. Bunlardan bazıları eski bir bakanın makam otomobili, şehit Erol Olçok'un koleksiyonu için ithal ettiği 1972 model otomobil. 6 adet Fiat 124 model var, bunlardan 4 tanesi fabrika boyalı. 1 tane de Murat 131'imiz var. O da fabrika boyalıdır. Bir de Türkiye'de üretilen 1969 model Anadol A1 modeli arabamız var" ifadelerini kullandı.

'BUNU BİR MÜZE PROJESİNE DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYORUM'

Antika ve klasiğe olan tutkunun dünyada meraklıları için ortak bir zevk olduğunu ifade eden Oktay Dal, "Klasik ve antikaya yaklaşık 4 yıldır yönelimim var. Bunu bir müze projesine dönüştürmeyi hedefliyorum. Klasik modellerimi bütün sevenlerle bir araya getirmek istiyorum. Aslında dünyada ortak bir zevktir, klasikler ve antikalar. Bunu halkımızla birlikte müze haline getirmek istiyorum" diye konuştu.