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Joey Logano, North Wilkesboro'da Kazanarak Galibiyet Hasretini Sonlandırdı

Joey Logano, North Wilkesboro'da Kazanarak Galibiyet Hasretini Sonlandırdı
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Joey Logano, 450 turluk yarışta 323 tur önde giderek 2 yıllık galibiyet hasretine son verdi. Denny Hamlin performansını 'inanılmaz etkileyici' olarak nitelendirdi.

Joey Logano, North Wilkesboro Speedway'de domine ettiği yarışta 450 turluk mücadelede 323 tur önde götürerek iki yıldır süren galibiyet hasretine son verdi. Yarışın ardından Denny Hamlin, Logano'yu tebrik etti ve performansını 'inanılmaz etkileyici' olarak nitelendirdi.

Logano, sezonun zorlu geçtiğini kabul ederken, takımın panik yapmadığını ve hız sorununa çözüm odaklandığını söyledi. Crew chief Paul Wolfe ise takımın gelecekteki yarışlarda, özellikle 1,5 millik pistlerde hızlanması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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