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Mercedes ve Ferrari Belçika GP'de Birbirine Karşı Tedbirli

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Charles Leclerc, Silverstone'daki galibiyetlerinin sürpriz olduğunu ancak Spa'da da rekabetçi olacaklarını söyledi. Kimi Antonelli ise Ferrari'nin sıralamalardaki üstünlüğüne dikkat çekti. Lewis Hamilton yarışı üçüncü bitirdi.

Spa, Mercedes W17'nin gücünü gösterebileceği bir pist olarak görülüyor, ancak aynı durum Ferrari'nin Charles Leclerc ile George Russell'ı yenerek zirveye çıktığı Silverstone'da da geçerliydi. Kimi Antonelli araç sorunlarıyla yarış dışı kalırken Lewis Hamilton üçüncü oldu.

Leclerc, Mercedes'in hala favori olduğunu ancak Silverstone'daki galibiyetlerinin sürpriz olduğunu belirtti. Antonelli ise Mercedes'in hızlı olacağını ancak Ferrari'nin özellikle sıralamalarda ekstra zaman bulduğu için göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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