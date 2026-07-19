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Kyle Kirkwood, Nashville IndyCar Yarışında Pol Pozisyonunu Kazandı

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Kyle Kirkwood, 19 Temmuz'da Nashville Superspeedway'de düzenlenecek Borchetta Bourbon Music City Grand Prix IndyCar Serisi yarışında pol pozisyonunu kazandı. Kirkwood'un iki turluk ortalama hızı 196.852 mph olurken, Nashville'li Josef Newgarden 2. sırada start alacak. David Malukas antrenmanda kaza yaptıktan sonra sıralama turuna çıkamazken, Graham Rahal aracının çalışmaması nedeniyle sıralamaya katılamadı. Yarış 300 tur ve 399 mil olarak planlanırken, FOX kanalından canlı yayınlanacak.

Kyle Kirkwood, 19 Temmuz'da Nashville Superspeedway'de düzenlenecek Borchetta Bourbon Music City Grand Prix IndyCar Serisi yarışında pol pozisyonunu kazandı. Kirkwood'un iki turluk ortalama hızı 196.852 mph olurken, Nashville'li Josef Newgarden 2. sırada start alacak.

David Malukas, antrenmanda kaza yaptıktan sonra sıralama turuna çıkamazken, Graham Rahal aracının çalışmaması nedeniyle sıralamaya katılamadı. Yarış 300 tur ve 399 mil olarak planlanırken, FOX kanalından canlı yayınlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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