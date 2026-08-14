Haberler

İkinci El Otomobil Piyasasında Durgunluk: Kredi Muslukları Kapalı, Satışlar Düşüşte

İkinci El Otomobil Piyasasında Durgunluk: Kredi Muslukları Kapalı, Satışlar Düşüşte
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bankaların kredi vermemesi ve yüksek faizler, ikinci el otomobil piyasasında hareketliliği başlatmadı. Nakit sahipleri altın ve mevduatı tercih ediyor.

İkinci el otomobil piyasasında uzun süredir beklenen hareketlilik bir türlü başlamıyor. Bankaların kredi musluklarını sıkı sıkıya kapatması ve yüksek faizler, otomobil alımını durma noktasına getirdi. Krediye erişemeyen vatandaş piyasadan çekilirken, elinde nakdi olanlar da parayı otomobile bağlamak yerine mevduat ve altına yöneliyor.

Eskiden yatırım aracı olarak görülen otomobil, artan maliyetlerle birlikte ciddi bir gider kalemine dönüştü. İkinci el otomobilde ortalama fiyat 1 milyon 169 bin liraya ulaşsa da reel fiyatlar yıllık bazda yüzde 8,6 düştü. Satışlar yılın ilk yarısında yüzde 8,1 gerilerken, araçların ilanda bekleme süresi 40 güne kadar uzadı. Alıcı fiyatların daha da düşmesini beklerken, satıcı zararına araç vermek istemiyor.

En büyük kayıp, 1,5 milyon lira ve üzerindeki lüks araç grubunda yaşanıyor. Kredi olmadan bu rakamlara çıkmak zor olduğu için pahalı araçların satılması aylar sürüyor. Öte yandan, 400 bin ila 800 bin lira bandındaki araçlar görece daha hızlı el değiştiriyor. Renault Clio, Fiat Egea, Volkswagen Polo ve Toyota Corolla gibi modeller piyasada en hızlı satan araçlar.

İkitelli Oto Galericiler Sitesi esnafı Mehmet Yılmaz, piyasada sadece ihtiyacı olanın alım yaptığını belirterek, nakit sahiplerinin mevduat ve altını tercih ettiğini, sıfır araç kampanyalarının da ikinci eli zorladığını söylüyor. Durgunluğun en belirgin kurtarıcısı ise takas işlemleri oldu. Ayrıca yılın ilk yarısında dizel araç satışları düşerken, elektrikli otomobil satışları yüzde 80, hibrit satışları ise yüzde 33 arttı.

Bağcılar esnafı Serkan Biçer, kısa vadede büyük bir hareketlilik beklemediğini, faiz indirimlerinin sonbaharda ertelenen talebi piyasaya döndürebileceğini ancak asıl açılmanın 2026 sonu ve 2027 başında gerçekleşebileceğini ifade ediyor. Vatandaşın önündeki en büyük engel finansman; kredi maliyetleri düşmeden piyasanın eski hızına dönmesi imkansız görünüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş bakın nasıl yakalanmış
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: 'Ben bir p.... atıp çıkacağım' demiş

CHP'li vekilin darbedildiği olayda şok ifade: Ben bir p.... atıp...
Piyasalar allak bullak! Rüzgar tersine döndü

Piyasalar allak bullak! Rüzgar tersine döndü, 200 lira birden düştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti! Ünlü iş adamı da aralarında

Süleymancılar operasyonunda ünlü markanın sahibi de gözaltında
Transfer yapmayan Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi

Transfer yapmayan Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi

Takımlarımız yüz güldürüyor! UEFA ülke puanında Türkiye için büyük fırsat

Takımlarımız yüz güldürüyor! Ülke puanında Türkiye için büyük fırsat
Eskişehir'de altın dolandırıcılığı kuyumcu sayesinde önlendi

Kuyumcunun dikkati 1 milyonluk vurgunu önledi
ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı
Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler
Süleymancılar operasyonunda gözlerden kaçan detay! Yeni TCK'nın mimarı da gözaltında

Süleymancılar operasyonunda gözlerden kaçan detay