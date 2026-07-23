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Škoda Karoq'un 1 milyonuncu üretimi banttan indi

Škoda Karoq'un 1 milyonuncu üretimi banttan indi
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Škoda, Karoq modelinin 1 milyonuncu aracını Çek Cumhuriyeti'ndeki Kvasiny fabrikasında banttan indirdi. 2017'de tanıtılan araç, 60 ülkede satılıyor ve markanın SUV gamında en çok tercih edilen üçüncü model.

Škoda, Karoq modelinin 1 milyonuncu aracını Çek Cumhuriyeti'ndeki Kvasiny fabrikasında banttan indirdi. 2017'de tanıtılan araç, bugün yaklaşık 60 ülkede satılıyor ve markanın SUV gamında en çok tercih edilen üçüncü model. 1 milyonuncu Karoq, 1.5 TSI 110 kW motor ve Graphite Gri renk ile üretildi.

Karoq, 1.0 TSI, 1.4 TSI, 1.5 TSI, 2.0 TSI benzinli ve 2.0 TDI dizel motor seçenekleriyle sunuluyor. Müşterilerin %73'ü otomatik şanzımanı tercih ederken, en popüler gövde rengi %16 ile Büyülü Siyah. En büyük pazarlar Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık. Model, Red Dot Tasarım Ödülü gibi birçok ödül kazandı. Yeni neslinin 2027 sonu-2028 başında tanıtılması planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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