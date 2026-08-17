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Araç kiralama sektörüne köklü düzenleme

Araç kiralama sektörüne köklü düzenleme
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Araç kiralama sektöründe tüketiciyi korumayı hedefleyen düzenlemeyle, 6 yaş üstü ve 180 bin km üzeri araçlar kiraya verilemeyecek, yetki belgesi zorunlu olacak ve depozito iadelerine güvence getirilecek.

Araç kiralama sektöründe standartları yükseltmek ve tüketici mağduriyetlerini önlemek için hazırlanan yeni düzenlemenin detayları açıklandı. Kiralık araçlara yaş, kilometre ve bakım kriterleri getirilirken, kiralama şirketlerine yetki belgesi alma zorunluluğu konuldu.

Yeni kurallara göre, klasik taşıtlar hariç 6 yaşından büyük ve 180 bin kilometreyi aşan araçlar kiraya verilemeyecek. Elektrikli araçlarda ise kilometre sınırı 300 bin olarak belirlendi. Bakımları yapılmayan veya ağır hasar kaydı bulunan araçlar da filoda yer alamayacak. Araç Kiralamacıları Konfederasyonu Genel Başkanı Asım Kızmaz, kurumsal firmaların araçlarını yenileyeceğini söyledi.

Yetki belgesi zorunluluğu ile kayıt dışı ve 'merdiven altı' tabir edilen işletmelerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Depozito ödemelerine de düzenleme getirildi. 7 güne kadar kiralamalarda depozito en fazla 3 günlük, 29 güne kadar kiralamalarda en fazla 7 günlük kira bedeli kadar olabilecek. Normal kullanımdan kaynaklı yıpranmalar için ek ücret talep edilemeyecek. Kızmaz, provizyon iadelerinin resmiyete kavuştuğunu belirtti.

Düzenleme 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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