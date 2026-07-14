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Kejriwal, E20 Benzin İçin Başbakan Modi'den Randevu İstedi

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Hindistan AAP lideri Arvind Kejriwal, E20 benzinine ilişkin endişeleri görüşmek üzere Başbakan Modi'den randevu istedi. Tüketicilere saf benzin ile E20 arasında seçim özgürlüğü tanınması ve fiyat indirimi talep edildi.

AAP lideri Arvind Kejriwal, E20 benzinine ilişkin endişeleri görüşmek üzere Başbakan Narendra Modi'den randevu talep etti. Kejriwal, tüketicilere akaryakıt istasyonlarında saf benzin veya E20 benzin arasında seçim özgürlüğü tanınması gerektiğini belirtti. Ayrıca, etanol karışımlı E20 benzininin daha düşük kilometre performansı gösterdiğini savunarak fiyatının düşürülmesini istedi.

Kejriwal, halkla etkileşimlerinin ardından Başbakan'a yazma kararı aldığını ve partisinin bu konuda çevrimiçi bir dilekçe başlattığını açıkladı. Vatandaşların deneyimlerini paylaşmaya davet edildiği dilekçenin yanıtlarının Başbakan'a sunulacağını söyledi. Kejriwal, parti çalışanlarından da benzin istasyonlarında tüketicilerle görüşmelerini ve sosyal medyada paylaşım yapmalarını istedi.

Kaynak: Haber Merkezi
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