Haberler

Kayseri'de Sahtekar Araç Satışı: Ekspertiz Gerekliliği Vurgulandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de, 235 bin TL'ye satın alınan bir otomobilin iki aracın birleştirilmesiyle yapıldığı belirlendi. Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran sahip, ekspertiz yaptırılması gerektiğini ve güvenin suistimal edilebileceğini dile getirdi.

KAYSERİ'de Süleyman Mısırlı'nın (46), 4 ay önce 235 bin TL'ye aldığı otomobilinin, 2 aracın birleşimiyle yapıldığı ortaya çıktı. Tüketici Hakem Heyetine başvuran Mısırlı, otomobili satın aldığı kişiye dava açtı. Aracı, güvendiği için aldığını söyleyen Mısırlı, "Güvenmek iyi bir şey ama bazı insanlar da güvenini suistimal ediyorlar. Ben aracı aldım, güvendim. İnsan araç alınca mutlaka ekspertiz yaptırması gerekiyor. Yoksa benim gibi başı ağrır" dedi.

Kentte bir manavda çalışan Süleyman Mısırlı, 27 Haziran'da mahalledeki bir kişiden 235 bin TL'ye anlaşıp, otomobil satın aldı. Otomobili bir süre kullanan Mısırlı, satmaya karar verdi. Mısırlı'nın ekspertiz yaptırmasının üzerine, incelemede, otomobilde 2 aracın birleştirildiği ortaya çıktı. Otomobili satamayan Mısırlı, durumu aracı aldığı kişiye anlattı. 'Haberim yok' cevabını alan Mısırlı, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurup dava açtı.

Otomobilin alınmadan önce mutlaka ekspertize götürülmesi gerektiğini belirten Mısırlı, "Güvenmek iyi bir şey ama bazı insanlar da güvenini suistimal ediyorlar. Kötü insanlar da çıkabiliyor. Ben aracı aldım, güvendim. Satmaya çalıştım. Sattığım kişiler de incelemek istediler. 'Şasilerde işlem var' dediler. 'Kaportacıya gösterelim' dedik. Kaportacı gelip baktı. 'Birleştirilmiş' dedi. Yine de güvenemedim. Ekspertiz yaptırdım. Ekspertiz de de aynısı çıktı. İnsan araç alınca mutlaka ekspertiz yaptırması gerekiyor. Yoksa benim gibi başı ağrır. Ekspertiz raporunda, 'eklenmiş ve birleştirilmiş' yazıyordu" diye konuştu.

Aracı alırken çok fazla incelemediğini aktaran Mısırlı, "Adamlar araca 240 bin TL istiyordu. Oturduğum mahallede gördüm. 235 bine anlaştık. Aracı satın aldım. Taksi çıkması olduğu için fazla incelemedim. 'Motoru iyi olsun' dedim. Motoruna baktım ve iyiydi. Anlaşınca notere gittik ve üzerime devralma kararı aldım. Bundan 2-3 ay önce maddi sıkıntım nedeniyle satmaya karar verdim. Aracın birleştirilmiş olduğunu öğrenince aldığım kişiyi aradım. 'Benim haberim yok' dedi. Kendilerinin Adana'da kaporta üzerine iş yerleri var. Boyasını kendileri yapmışlar. Bir insan boyasını yaparken koltuklarını söküyor. Koltukları söküldüğü zaman da birleştirilmiş olduğu belli oluyor. Bana yalan söylediler. 'Zararımı karşılayın ya da şikayetçi olurum' dedim. 'Ya da aracı geri alın, verdiğim parayı geri verin' dedim. 'Para yok' dediler. 'Şikayetçi olmak istersen, şikayetçi olabilirsin' dediler. Vatandaşlara tavsiyem, araç alırken mutlaka ekspertizi yaptırsınlar. Ekspertizsiz araç almasınlar. Böyle vakalar oluyor" ifadelerini kullandı.

'SAĞLAM TARAFLARI BİR ARAYA GETİRİP OTOMOBİL MEYDANA GETİRMİŞLER'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise "Öyle bir olayla karşı karşıyayız ki, eleştirelim mi yoksa övelim mi bilemiyoruz. Bir otomobil arkadan darbe alıp pert olmuş. Başka bir otomobil, önden darbe alıp, ön tarafı pert olmuş. Sağlam taraflarını bir araya getirip bir otomobil meydana getirmişler. Ustalık olarak müthiş bir şey. Güzel bir işçilikle dışarıdan bakıldığında anlaşılamayan 2 aracı birleştirmişler. Saklandığı zaman maalesef övülmüyor. 3 kuruş daha fazla kazanacağım diye sahtekar olmak eleştirilecek bir husus. Gizledikleri için aslında bunun cezasının daha da ağır olması lazım. Vatandaş için hukuki süreç başladı. Aradaki indirim bedelini alacak ama arkasından da bunu yapanlar tespit edilip bunu yapanlar cezalandırılmalı. Saklanmadığı zaman güzel ama saklandığında sahtekarlık oluyor. Eğer sıfır bir araç alacak olursanız mutlaka ekspertiz yaptırın. Sıfır araçlarda da o kadar darbe tespit edip iadesini sağladık ki sayısını hatırlamıyorum. İkinci el araçlarda neler yaşanabileceğini bu araçta gördük. Ustayı tebrik ediyorum ama menfaat için satanlara da lanet ediyorum" dedi. (DHA

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, 7 yaşındaki oğlu yaşam mücadelesi veriyor

Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, oğlu yaşam mücadelesi veriyor
Elinde paketli altın olanlar dikkat! Kuyumcu test yaptı, 21'i sahte çıktı

Elinde paketli altın olanlar dikkat! Kuyumcu test yaptı, 21'i sahte çıktı
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, 7 yaşındaki oğlu yaşam mücadelesi veriyor

Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, oğlu yaşam mücadelesi veriyor
Görüntü İran'dan! Ahlak polisi çekildi, kadın erkek birlikte eğlendi

Şeriat ülkesinden ezber bozan görüntü
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Tarlada yanmış cesedin sırrı '3 anahtar' ile çözüldü

Tarlada yanmış cesedin sırrı "3 anahtar" ile çözüldü
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Borsada parası olanları ilgilendiriyor! Paralar 2 gün geç yatacak

Dikkat! Borsada parası olanları ilgilendiriyor
Ünlülerin servet stratejisi belli oldu: Aşkın Nur Yengi'nin yatırımı şaşırttı!

Şaşırtan isim: Sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.