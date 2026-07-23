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Karsan, İETT'nin 150 Dizel Otobüs İhalesine Teklif Verdi

Karsan, İETT'nin 150 Dizel Otobüs İhalesine Teklif Verdi
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Karsan Otomotiv, İETT'nin 150 adet dizel yakıtlı otobüs alımı ihalesine teklif sundu. İhale kapsamında araçların 2 yıl bakım, onarım ve temizlik hizmetleri de yer alıyor. 22 Temmuz 2026'da tebliğ edilen karar için 10 günlük e-şikayet süresi bulunuyor.

Karsan Otomotiv, İETT'nin 150 dizel yakıtlı otobüs (8-9 metre) alımı ihalesine teklif verdi. İhale kapsamında araçların 2 yıl süreyle bakım, onarım ve temizlik hizmetleri de yer alıyor.

22.07.2026 tarihinde tebliğ edilen ihale kararına göre, 10 günlük e-şikayet süresi bulunuyor. Herhangi bir itiraz olmazsa Karsan sözleşme imzalamaya davet edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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