Karsan, İETT'nin 150 Dizel Otobüs İhalesine Teklif Verdi
Karsan Otomotiv, İETT'nin 150 adet dizel yakıtlı otobüs alımı ihalesine teklif sundu. İhale kapsamında araçların 2 yıl bakım, onarım ve temizlik hizmetleri de yer alıyor. 22 Temmuz 2026'da tebliğ edilen karar için 10 günlük e-şikayet süresi bulunuyor.
Karsan Otomotiv, İETT'nin 150 dizel yakıtlı otobüs (8-9 metre) alımı ihalesine teklif verdi. İhale kapsamında araçların 2 yıl süreyle bakım, onarım ve temizlik hizmetleri de yer alıyor.
22.07.2026 tarihinde tebliğ edilen ihale kararına göre, 10 günlük e-şikayet süresi bulunuyor. Herhangi bir itiraz olmazsa Karsan sözleşme imzalamaya davet edilecek.
Kaynak: Haber Merkezi