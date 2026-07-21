İstanbul'da kilometre düşürücü çete operasyonu: 21 gözaltı

Soruşturma kapsamında, Kadıköy ve Ataşehir'de faaliyet gösteren bir suç örgütünün farklı illerden satın aldığı yüksek kilometreli ve hasar kayıtlı araçların kilometrelerini düşürdüğü, hasar kayıtlarını gizlediği ve sosyal medya ile araç alım satım platformlarından sattığı belirlendi.

Zanlılar, alıcılara araçların düşük kilometreli ve hasarsız olduğu yönünde yanıltıcı beyanda bulunarak, gerçeğe aykırı raporlarla ekspertizi engelledi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, 9 firari aranıyor.

Kaynak: Haber Merkezi