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İstanbul'da kilometre düşürücü çete operasyonu: 21 gözaltı

İstanbul'da kilometre düşürücü çete operasyonu: 21 gözaltı
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Kadıköy ve Ataşehir'de faaliyet gösteren suç örgütü, yüksek kilometreli ve hasarlı araçları düşük kilometreli ve hasarsız gibi göstererek sattı. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, 9 firari aranıyor.

Soruşturma kapsamında, Kadıköy ve Ataşehir'de faaliyet gösteren bir suç örgütünün farklı illerden satın aldığı yüksek kilometreli ve hasar kayıtlı araçların kilometrelerini düşürdüğü, hasar kayıtlarını gizlediği ve sosyal medya ile araç alım satım platformlarından sattığı belirlendi.

Zanlılar, alıcılara araçların düşük kilometreli ve hasarsız olduğu yönünde yanıltıcı beyanda bulunarak, gerçeğe aykırı raporlarla ekspertizi engelledi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, 9 firari aranıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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