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Jaguar Land Rover'dan 4 Bin Kişilik Gönüllü İşten Çıkarma

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Jaguar Land Rover, küresel pazardaki zorluklar ve maliyetleri düşürmek amacıyla iki yıl içinde yaklaşık 4 bin çalışanı etkileyecek gönüllü işten çıkarma programı başlatacağını açıkladı. Şirket, 1,7 milyar sterlin tasarruf hedefliyor.

Jaguar Land Rover (JLR), Birleşik Krallık merkezli otomobil üreticisi, gönüllü işten çıkarma programı başlatacağını açıkladı. Bu programın iki yıl içinde yaklaşık 4 bin kişiyi etkilemesi bekleniyor. Şirket, bu adımı küresel pazardaki değişen koşullara uyum sağlamak ve maliyetleri düşürmek için attığını belirtiyor.

JLR, önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 1,7 milyar sterlin tasarruf etmeyi ve başabaş noktasını 300 bin araca düşürmeyi hedefliyor. Şirket, organizasyonunu sadeleştirerek verimliliği artırmak ve daha dayanıklı bir yapı oluşturmak istiyor. Programın Pazartesi günü resmen duyurulması bekleniyor.

İşten çıkarmaların arka planında, ABD'nin uyguladığı yüzde 10'luk gümrük tarifesi, geçen yıl yaşanan siber saldırı ve satışlardaki düşüş gibi faktörler yer alıyor. JLR'nin en son çeyrekte geliri yaklaşık yüzde 10 azaldı. Şirketin CEO'su P B Balaji, zorlu küresel koşullarda tasarruf sağlamak için baskı altında.

Unite sendikası genel sekreteri Sharon Graham, hükümetle yoğun görüşmeler yapıldığını ve işçileri desteklemek için her şeyin yapılacağını söyledi. Hükümet sözcüsü ise etkilenen işçiler için belirsizlik yarattığını kabul ederek, otomotiv sektörüne destek için elektrik faturalarının düşürüldüğünü ve elektrikli araç üretimi için fon sağlandığını hatırlattı.

Kaynak: Haber Merkezi
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