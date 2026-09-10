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Jantsa, TOGG'un yeni araç programında tedarikçi oldu

Jantsa, TOGG'un yeni araç programında tedarikçi oldu
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun eşi Ercan Çerçioğlu'na ait Jantsa, TOGG'un yeni araç programında tedarikçi seçildi. Şirket 2025'te 53,4 milyon TL zarar açıklamıştı; Çerçioğlu'nun AKP'ye geçişinin ardından hisseleri yükselmişti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun eşi Ercan Çerçioğlu'na ait Jantsa, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun ( Togg ) yeni araç programında tedarikçi olarak seçildi. Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, bağlı ortaklığı JMW Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TOGG tarafından yürütülen yeni araç programı kapsamında geliştirme, doğrulama ve seri üretim süreçleri için tedarikçi seçildiği belirtildi. Açıklamada, projenin şirketin faaliyet hacmine ve uzun vadeli büyüme hedeflerine olumlu katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AKP'ye katıldığı dönemde CHP Genel Başkanı olan, şimdi YENİ Parti Genel Başkanı olan Özgür Özel, Ercan Çerçioğlu'nun şirketini işaret ederek "Dikkatle izleyeceğiz bakalım jant firmasını" demişti.

Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katılmasından önce piyasadaki daralma nedeniyle 2025 yılında 53,4 milyon TL zarar açıklayan şirketin hisseleri, Çerçioğlu'nun AKP'ye geçişinin ardından fırlamıştı. Çerçioğlu, 2025 yılında AKP'nin kuruluşunun 24'üncü yıldönümü töreninde AKP'ye katılmıştı. Konuşmasında, "Aydın'a nasıl hizmet ettiysem sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum. Yargıdan ve yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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